Сидней, Австралия, 13 апреля, 2024, 17:49 — ИА Регнум. Россиянин не побоялся дать отпор злоумышленнику, который напал на людей в торговом центре на востоке Сиднея. Об этом сообщил 13 апреля австралийский телеканал 7NEWS, ссылаясь на очевидцев.

Кадр из видео

Мужчина оказался единственным из гражданских, кто попытался защитить посетителей ТЦ Westfield Bondi Junction от нападавшего. Он встал на пути злоумышленника, который поднимался на эскалаторе, со столбом от ограждения в руках.

«Случилось удивительное… мужчина, который, как мне сказали, кричал на русском языке «Не подходи!», именно он держал в руках столбик от ограждения, пытаясь не допустить, чтобы [нападавший] продвинулся дальше», — сказала репортер канала в прямом эфире, который транслировался на YouTube.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3881608" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

О произошедшем рассказали сотрудники торгового центра, которые спрятались внутри магазинов. В Сети мужчину, который заступил преступнику дорогу, уже прозвали «человеком со столбиком».

Как сообщало ИА Регнум, в Сиднее неизвестный напал на посетителей торгового центра с ножом и был ликвидирован правоохранителями. Погибли шесть человек, ещё восемь получили ранения. Полиция намерена выяснить связь нападавшего с террористическими организациями. Предположительно, мужчина действовал в одиночку.

Посольство России в Австралии и генеральное консульство РФ в Сиднее сообщили, что не располагают данными о гражданах России среди пострадавших.