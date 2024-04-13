Курск, 13 апреля, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничные районы Курской области, сообщил 13 апреля губернатор региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Телеграм-канал «Роман Старовойт»

«В течение сегодняшнего дня со стороны Украины обстреливались приграничные районы Курской области», — написал он.

Глава региона уточнил, что под огонь попали территории населённых пунктов Гордеевка Кореневского района, Гоптаровка Беловского, Коровяковка Глушковского, Гуево и Олешня Суджанского района. По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений.

«Наши бойцы вели ответный огонь по позициям противника», — добавил Старовойт.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 11 апреля в Фатежском районе Курской области российские бойцы поразили три украинских беспилотника самолётного типа, сообщал губернатор.

ВСУ 10 апреля сбросили с беспилотника взрывное устройство на гражданский автомобиль в селе Апанасовка Кореневского района Курской области. В результате атаки погибли три человека, из них двое — дети. Сообщалось, что в результате сброса боеприпаса погиб 37-летний мужчина и две его дочери — шести и десяти лет.

В этот же день Старовойт сообщал, что ВСУ обстреляли деревню Внезапное в Кореневском районе Курской области. В нескольких домах выбило стёкла, была повреждена ЛЭП и временно нарушено энергоснабжение.