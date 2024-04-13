Донецк, 13 апреля, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Миномётные расчеты тульских десантников подавили огневые позиции ВСУ севернее населённого пункта Весёлое в ДНР и уничтожили пехоту противника, сообщило 13 апреля Министерство обороны.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Ведомство опубликовало кадры подготовки и нанесения удара.

«Разведка получила данные о закреплении противника на одном из участков в зоне ответственности подразделений Тульского гвардейского соединения ВДВ. Координаты целей были переданы расчёту 120-миллиметрового миномёта. Беглым огнём миномётчики «крылатой пехоты» уничтожили выявленные цели», — сказано в сообщении Минобороны.

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Как передавало ИА Регнум, 4 апреля ведомство сообщало, что тульские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ в опорном пункте на северском направлении в ДНР. В заданный район бронегруппа гвардейского парашютно-десантного полка Тульского гвардейского соединения ВДВ выдвинулась ночью. Заняв огневую позицию, военные открыли огонь по опорному пункту противника.

8 апреля Минобороны проинформировало, что подразделение штурмового батальона Ивановского соединения ВДВ, продолжая улучшать положение ВС РФ по переднему краю, штурмом овладело опорным пунктом ВСУ на окраинах Часова Яра в ДНР. В ходе воздушной разведки позиций противника десантники вскрыли основные огневые точки и укрытия ВСУ на окраинах города и под прикрытием бронетехники овладели позициями. После занятия опорного пункта штурмовые группы ВДВ провели его полную зачистку.