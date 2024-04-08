Ивановские десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ у Часова Яра
Минобороны: ВС России штурмом взяли опорный пункт ВСУ на окраинах Часова Яра
ДНР, 8 апреля, 2024, 07:29 — ИА Регнум. Подразделение штурмового батальона имени Героя России Виктора Омелькова Ивановского соединения Воздушно-десантных войск из состава Южной группировки войск Вооружённых сил России штурмом овладело опорным пунктом украинских войск на окраинах Часова Яра в Донецкой Народной Республике. Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщили в Министерстве обороны России.
«На артёмовском направлении подразделение штурмового батальона… продолжая улучшать положение российских подразделений по переднему краю, штурмом овладело опорным пунктом ВСУ на окраине населённого пункта Часов Яр», — сообщили в оборонном ведомстве.
Отмечается, что в ходе воздушной разведки позиций украинских войск десантники вскрыли основные огневые точки и укрытия ВСУ на окраинах города и под прикрытием бронетехники овладели позициями. После занятия вражеского опорного пункта штурмовые группы ВДВ провели его полную зачистку.
Как передавало ИА Регнум, 5 апреля советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что Вооружённые силы России зачистили лесополосу на окраинах Часова Яра и вошли в пригород. В ходе продвижения российские военные уничтожили несколько сотен военнослужащих ВСУ.
Представитель восточного командования Вооружённых сил Украины Андрей Задубинный в интервью агентству Reuters признал, что в районе Часова Яра для украинских войск сложилась крайне тяжёлая ситуация.