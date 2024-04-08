ДНР, 8 апреля, 2024, 07:29 — ИА Регнум. Подразделение штурмового батальона имени Героя России Виктора Омелькова Ивановского соединения Воздушно-десантных войск из состава Южной группировки войск Вооружённых сил России штурмом овладело опорным пунктом украинских войск на окраинах Часова Яра в Донецкой Народной Республике. Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«На артёмовском направлении подразделение штурмового батальона… продолжая улучшать положение российских подразделений по переднему краю, штурмом овладело опорным пунктом ВСУ на окраине населённого пункта Часов Яр», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что в ходе воздушной разведки позиций украинских войск десантники вскрыли основные огневые точки и укрытия ВСУ на окраинах города и под прикрытием бронетехники овладели позициями. После занятия вражеского опорного пункта штурмовые группы ВДВ провели его полную зачистку.

Как передавало ИА Регнум, 5 апреля советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что Вооружённые силы России зачистили лесополосу на окраинах Часова Яра и вошли в пригород. В ходе продвижения российские военные уничтожили несколько сотен военнослужащих ВСУ.

Представитель восточного командования Вооружённых сил Украины Андрей Задубинный в интервью агентству Reuters признал, что в районе Часова Яра для украинских войск сложилась крайне тяжёлая ситуация.