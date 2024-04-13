Москва, 13 апреля, 2024, 11:56 — ИА Регнум. Российские удары по подземным хранилищам газа (ПХГ) на западе Украины могут оставить Киев без заработка, так как их нельзя будет использовать в качестве таможенного склада газа для отправки в Европу. Об этом главный редактор аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика Инфо» Борис Марцинкевич заявил 13 апреля «РИА Новости».

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Украинская компания «Нафтогаз» 11 апреля заявила, что в результате удара два подземных газохранилища повреждены, но продолжают функционировать. Украина старается убедить европейских газовых трейдеров в безопасности своих газовых хранилищ, сообщало агентство Bloomberg, ссылаясь на главу «Укртрансгаза» Романа Малютина.

По словам Марцинкевича, ПХГ в Львовской области — это выработанное газовое месторождение, куда газ под давлением закачивают, а с помощью обратного давления извлекают. Удары, вероятно, были нанесены по газоперекачивающему оборудованию, а это означает, что газ теперь извлечь нельзя.

«Соответственно, те планы, которые были у киевского режима — использовать хранилище как источник денег — то есть позволять европейским компаниям в режиме таможенного склада хранить там свой газ… я не думаю, что европейские компании будут так рисковать», — сказал Марцинкевич.

По его словам, для Киева это катастрофический случай, ведь больше не получится «ничего украсть». Он добавил, что в результате недавних ударов получили повреждения и генерирующие мощности на западе Украины.

Электроэнергия нужна для запитки агрегатов ПХГ и газораспределительных станций, значит, и с этой стороны у киевского режима могут возникнуть проблемы, пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что Украина продолжает потреблять российский газ и получает деньги за его транзит в Европу. Он пояснил, что созданная при СССР газовая сеть Украины распределяет газ сразу после поступления на украинскую территорию. Летом Украина накапливает газ в ПХГ на западной границе, затем он поступает европейским странам.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Так Россия отвечает на теракт на Крымском мосту, организованный, согласно данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда — по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.