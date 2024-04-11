Киев, 11 апреля, 2024, 13:45 — ИА Регнум. На Украине в результате удара повреждены два подземных газохранилища, сообщили 11 апреля в украинском «Нафтогазе».

Виталий Тимкив/РИА Новости

В компании отметили, что хранилища продолжают функционировать, несмотря на повреждения. Местонахождение объектов не раскрывается.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Вооружённые силы России нанесли массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, цели удара достигнуты, все объекты поражены.

11 апреля украинские СМИ сообщили, что в Харькове, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях Украины были нанесены удары по критической инфраструктуре. Перед взрывами воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Сигналы, предупреждающие об опасности с воздуха, в некоторых областях звучали с вечера 10 апреля.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.