Симферополь, 13 апреля, 2024, 11:19 — ИА Регнум. В Крыму обосновали незаконность передачи полуострова в состав Украинской ССР в 1954 году, сообщил 13 апреля глава крымского парламента Владимир Константинов.

РИА Новости/Константин Михальчевский

По его словам, соответствующую работу выполнила рабочая группа при парламенте Крыма, куда вошли эксперты и юристы. Теперь осталось принять только судебное и политическое решения.

Вывод Крыма из состава РСФСР повлёк тяжёлые геополитические последствия, поэтому решение об этом должно быть признано незаконным и преступным, подчеркнул Константинов в беседе с «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, в марте в Госдуму внесли законопроект о признании недействительным и незаконным решение, согласно которому Крымская область перешла из РСФСР в УССР. Авторы документа отметили, что оно было принято в нарушение конституций РСФСР и СССР, поэтому не имеет юридической силы.

В сентябре 2023 года сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству парламента Крыма Сергей Трофимов сообщил об использовании подложного документа в процедуре передачи полуострова. Президиум Верховного совета СССР, издавая указ о передаче, сослался на совместное представление президиумов верховных советов РСФСР и УССР, которого нет в архивах. По словам Трофимова, президиумы республик выпустили отдельные постановления, разные и по форме, и по содержанию. В силу этого и других нарушений, подчеркнул он, юридически Крым ни дня не находился в составе УССР на законных основаниях.

По словам ведущего историка Крыма, гендиректора Центрального музея Тавриды Андрея Мальгина, полуостров попал в состав Украины достаточно неожиданно. Это было не до конца продуманное решение Никиты Хрущёва, поэтому Крым весь период пребывания в составе Украины оставался пятым колесом в телеге украинской государственности. Украина большого значения полуострову не придавала.

Крым стал российским регионом весной 2014 года. В республике и городе Севастополе 16 марта прошёл референдум, по итогам которого 96,77% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.