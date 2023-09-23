Рабочая группа выявила подложный документ по передаче Крыма в состав УССР
Депутат Трофимов: Крым передали УССР по несуществующему документу
Симферополь, 23 сентября, 2023, 08:24 — ИА Регнум. Передача Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР (УССР) прошла с нарушениями. При издании соответствующего указа Президиум Верховного совета СССР сослался на несуществующий документ. Об этом сообщил сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.
Речь идёт о совместном представлении президиумов верховных советов РСФСР и УССР о передаче Крымской области, но такого документ в архивах рабочая группа не обнаружила. Трофимов добавил, что были отдельные постановления президиумов республик, разные как по форме, так и по содержанию.
Парламентарий добавил, что Верховный совет СССР не принимал решения о передаче Крыма, не утверждал новые границы республик, а просто утвердил указ своего президиума, при этом нарушив положения сразу трёх конституций ― конституции СССР, РСФСР и УССР.
Так, согласно Основному закону, для передачи полуострова сначала необходимо было провести референдум в рамках РСФСР, а также в УССР о присоединении полуострова. Но мнения народа по этому вопросу не спросили.
«При этом каких-либо полномочий даже у высших органов власти РСФСР для передачи территории и самостоятельного принятия решения об изменении границ РСФСР не было. Такой нормы в конституции нет», ― пояснил в беседе с РИА Новости Трофимов.
Депутат резюмировал, что Крым юридически ни дня не находился на законных основаниях в составе УССР.
Как сообщало ИА Регнум, о том, что в процессе передачи Крыма Украине в 1954 году допустили грубые и вопиющие ошибки и юридически его не оформили, 20 мая заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Он напомнил, что принявшие решение о передаче Крыма органы не обладали такими полномочиями, а верховные советы республик вообще не принимали решения о передаче. Также при переходе региона из состава одной республики в другую не прописали гарантии защиты культурных, языковых и региональных традиций, не обсудили и не обозначили границы союзных республик после изменения «места прописки» Крыма.
Константинов отметил, что допущенные нарушения настолько грубы и вопиющи, что до сих пор непонятно, как такое могло произойти.
В конце апреля Константинов назвал нелегитимным решение о передаче Крыма Украинской ССР от РСФСР в 1954 году и выступил за его отмену. Ранее с подобным предложением выступал депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия»).
Совет Федерации поддержал инициативу об отмене указа 1954 года. По словам сенатора Ольги Ковитиди, нормативно-правовые акты о передаче Украине Крыма не имеют юридической силы, поскольку их приняли в рамках партийных решений, а не в соответствии с законодательством СССР.
По словам ведущего историка Крыма, гендиректора Центрального музея Тавриды Андрея Мальгина, полуостров попал в состав Украины достаточно неожиданно. Это было не до конца продуманное решение Никиты Хрущёва. Поэтому Крым весь период пребывания в составе Украины оставался пятым колесом в телеге украинской государственности. Украина, несмотря на то, что владела Крымом, какого-то большого значения ему не придавала.
Крым стал российским регионом весной 2014 года. В республике и городе Севастополе 16 марта прошёл референдум, по итогам которого 96,77% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.