Симферополь, 23 сентября, 2023, 08:24 — ИА Регнум. Передача Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР (УССР) прошла с нарушениями. При издании соответствующего указа Президиум Верховного совета СССР сослался на несуществующий документ. Об этом сообщил сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Речь идёт о совместном представлении президиумов верховных советов РСФСР и УССР о передаче Крымской области, но такого документ в архивах рабочая группа не обнаружила. Трофимов добавил, что были отдельные постановления президиумов республик, разные как по форме, так и по содержанию.

Парламентарий добавил, что Верховный совет СССР не принимал решения о передаче Крыма, не утверждал новые границы республик, а просто утвердил указ своего президиума, при этом нарушив положения сразу трёх конституций ― конституции СССР, РСФСР и УССР.

Так, согласно Основному закону, для передачи полуострова сначала необходимо было провести референдум в рамках РСФСР, а также в УССР о присоединении полуострова. Но мнения народа по этому вопросу не спросили.

«При этом каких-либо полномочий даже у высших органов власти РСФСР для передачи территории и самостоятельного принятия решения об изменении границ РСФСР не было. Такой нормы в конституции нет», ― пояснил в беседе с РИА Новости Трофимов.

Депутат резюмировал, что Крым юридически ни дня не находился на законных основаниях в составе УССР.

Как сообщало ИА Регнум, о том, что в процессе передачи Крыма Украине в 1954 году допустили грубые и вопиющие ошибки и юридически его не оформили, 20 мая заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Он напомнил, что принявшие решение о передаче Крыма органы не обладали такими полномочиями, а верховные советы республик вообще не принимали решения о передаче. Также при переходе региона из состава одной республики в другую не прописали гарантии защиты культурных, языковых и региональных традиций, не обсудили и не обозначили границы союзных республик после изменения «места прописки» Крыма.

Константинов отметил, что допущенные нарушения настолько грубы и вопиющи, что до сих пор непонятно, как такое могло произойти.

В конце апреля Константинов назвал нелегитимным решение о передаче Крыма Украинской ССР от РСФСР в 1954 году и выступил за его отмену. Ранее с подобным предложением выступал депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия»).

Совет Федерации поддержал инициативу об отмене указа 1954 года. По словам сенатора Ольги Ковитиди, нормативно-правовые акты о передаче Украине Крыма не имеют юридической силы, поскольку их приняли в рамках партийных решений, а не в соответствии с законодательством СССР.

По словам ведущего историка Крыма, гендиректора Центрального музея Тавриды Андрея Мальгина, полуостров попал в состав Украины достаточно неожиданно. Это было не до конца продуманное решение Никиты Хрущёва. Поэтому Крым весь период пребывания в составе Украины оставался пятым колесом в телеге украинской государственности. Украина, несмотря на то, что владела Крымом, какого-то большого значения ему не придавала.

Крым стал российским регионом весной 2014 года. В республике и городе Севастополе 16 марта прошёл референдум, по итогам которого 96,77% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.