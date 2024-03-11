Москва, 11 марта, 2024, 18:13 — ИА Регнум. В Госдуму внесён законопроект о признании недействительным с момента принятия решения о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинскую ССР в 1954 году.

Сергей Мальгавко/ТАСС

В качестве авторов законопроекта указаны депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Константин Затулин и сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.

В случае принятия законопроекта будет признано недействительным решение о передаче Крыма в состав УССР в 1954 году, когда первым секретарём ЦК КПСС являлся Никита Хрущёв.

Как передавало ИА Регнум, в феврале Затулин заявил, что принятый в 1954 году акт о передаче Крыма из состава РСФСР в УССР необходимо пересмотреть и отменить, признав незаконным. Он указал на то, что киевский режим обманывает собственное население, внедряя идею, будто Крым украли у Украины, тогда как в реальности было наоборот — полуостров отобрали у России.

В сентябре 2023 года сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов заявил, что передачу Крыма в состав УССР провели с нарушениями. Верховный совет СССР не принял решения о передаче региона и не утвердил новые границы советских республик, а только утвердил указ своего президиума, что было нарушением конституций СССР, РСФСР и УССР, сообщил депутат.