Москва, 13 апреля, 2024, 09:13 — ИА Регнум. Энергоблок № 4 Запорожской атомной электростанции переведён в режим «холодного останова», сообщила 13 апреля пресс-служба станции в Telegram-канале.

Павел Лисицын/РИА Новости

Отмечается, что работы по расхолаживанию энергоблока № 4 были начаты накануне, процесс организован в соответствии со всеми необходимыми нормами и регламентами.

«Сегодня в 7:30 реакторная установка энергоблока № 4 Запорожской АЭС переведена в состояние «холодный останов», — говорится в сообщении.

Ранее в режиме «холодного останова» на ЗАЭС находились блоки 1, 2, 5 и 6. Третий блок — в режиме «останов для ремонта».

Как передавало ИА Регнум, после неоднократных обстрелов ВСУ Запорожской АЭС Россия потребовала созвать внеочередную сессию совета управляющих МАГАТЭ. Заседание в закрытом формате для прессы провели 11 апреля в штаб-квартире агентства в Вене.

Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указал, что МАГАТЭ не называет виновных в атаках на ЗАЭС, потому что об украинцах не принято говорить плохо. Киеву это развязывает руки для дальнейших безрассудных действий, добавил дипломат.

Только в апреле украинские беспилотники несколько раз атаковали объекты на территории ЗАЭС. 5 апреля дроны ВСУ ударили в районы грузового порта и азотно-кислородной станции № 2. Через два дня прилёт был возле столовой, взрыв нанёс повреждения грузовику, с которого разгружали продукты.