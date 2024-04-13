Москва, 13 апреля, 2024, 06:10 — ИА Регнум. Экипажи истребителей Су-25 ВКС России поразили украинские позиции на авдеевском участке фронта ракетами С-13 «Тулумбас», предназначенными для поражения особо прочных укрытий. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Eugeny Polivanov Сухой Су-25 ведет огонь ракетами

«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции», — сказали в ведомстве.

Штурмовики нанесли удар по заданным координатам. На кадрах Минобороны запечатлены два самолёта, которые атаковали цели противника ракетами «Тулумбас» калибра 122 мм, способные пробивать особо прочные укрытия и бетонные плиты.

Всего штурмовики несли 20 ракет. Координатор зафиксировал кучный прилёт ракет по позициям ВСУ.

Выполнив боевую задачу, экипажи произвели противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки, а затем успешно вернулись на аэродром базирования.

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Как сообщало ИА Регнум, в феврале штурмовики ВКС России поразили опорные пункты, скопления живой силы и бронированной техники ВСУ на донецком участке фронта 122-мм ракетами С-13 «Тулумбас». Удар наносился неуправляемыми авиационными боеприпасами с последующим манёвром на предельно малой высоте 25 метров. Все цели были успешно поражены. Полёт штурмовиков прошёл в штатном режиме.

С-13 «Тулумбас» — российская неуправляемая авиационная ракета, предназначенная для уничтожения самолётов, техники и живой силы противника. Этими ракетами, поражающими бетонные стены толщиной до одного метра, оснащаются различные типы самолётов и вертолётов.