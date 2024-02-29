Москва, 29 февраля, 2024, 06:28 — ИА Регнум. Штурмовики Су-25 ВКС России поразили опорные пункты, скопления живой силы и бронированной техники ВСУ на донецком участке фронта 122-мм ракетами С-13 «Тулумбас». Об этом 29 февраля сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны России Штурмовики Су-25 ВКС России

В ведомстве уточнили, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами с последующим манёвром на предельно малой высоте 25 метров. Все цели были успешно поражены. Полёт штурмовиков прошёл в штатном режиме.

По окончании выполнения боевой задачи пилоты произвели отстрел ложными тепловыми целями и успешно вернулись к месту базирования.

С-13 «Тулумбас» — российская неуправляемая авиационная ракета, предназначенная для уничтожения самолётов, техники и живой силы противника, находящихся в особо прочных укрытиях. Имеет калибр 122 миллиметра. Этими ракетами оснащаются различные типы самолётов и вертолётов.

Как сообщало ИА Регнум, 27 февраля в Минобороны подтвердили уничтожение российскими средствами ПВО украинского штурмовика Су-25 в районе села Михайловка Николаевской области. Таким образом, общее количество вражеских самолётов, уничтоженных с начала спецоперации, увеличилось до 575 единиц. Только за сутки были ликвидированы 69 украинских беспилотников в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, на территории ЛНР и ДНР. Уничтожен и один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.