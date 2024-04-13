Токмак, Запорожская область, 13 апреля, 2024, 05:45 — ИА Регнум. После обстрела жилого сектора города Токмака Запорожской области под завалами домов могли оказаться люди, заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

По предварительным данным, в результате обстрела со стороны ВСУ в городе погибли шесть человек, ещё десятки получили ранения. Под завалами могут быть люди, не исключил Рогов в ходе беседы с «РИА Новости».

На месте попадания снарядов в жилые дома продолжается разбор завалов, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 12 апреля украинские боевики атаковали жилой район запорожского Токмака. В результате погибли шесть человек, в том числе один ребёнок. Ещё не менее 20 человек получили тяжёлые ранения и травмы. По информации Владимира Рогова, без газа остались 25 частных домовладений и девять многоэтажных домов.

В Курской области отец с двумя детьми погиб в результате сброса взрывного устройства с беспилотника ВСУ. Все трое находились в машине в момент атаки. По данным Telegram-канала «112», погибли 37-летний мужчина и две его дочери — шести и десяти лет.

В Кремле указали на правильность решения о проведения специальной военной операции, поскольку Украина в открытую заявляет о намерении устроить террористические акты в отношении инфраструктуры России. Тем самым Киев демонстрирует свою сущность, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.