Токмак, Запорожская область, 12 апреля, 2024, 23:55 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли жилой район города Токмака в Запорожской области. Погибли шесть человек, не менее 20 горожан ранены, сообщил 12 апреля глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА Регнум

«В результате обстрела жилого района Токмака погибли шесть человек, в том числе один из них ребёнок. Не менее 20 жителей города получили тяжёлые ранения и травмы», — написал Рогов в Telegram-канале.

Также, по его словам, без газа остались 25 частных домовладений и девять многоэтажных домов.

Спасатели тушат возникший после обстрела пожар и разбирают завалы. Рогов добавил, что не исключены повторные атаки противника.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 4 апреля ВСУ обстреляли жилой квартал Токмака. В результате удара было разрушено одно домовладение, осколочные повреждения получил газопровод, началась утечка газа.

В конце марта украинские войска обстреляли Токмак из реактивных систем залпового огня. Российские ПВО отражали атаку ВСУ.

Ранним утром 9 февраля боевики ВСУ двумя ракетами попали в здание магазина в Токмаке. Сооружение было полностью разрушено, в близлежащих домах выбило стёкла.

В районах населённых пунктов Малая Токмачка и Левадное в Запорожской области российские войска поразили места дислокации ВСУ. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, поражены небольшие группы противника и как минимум один расчёт, вместе с гаубицей М777.