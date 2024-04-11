Москва, 11 апреля, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Украина в открытую заявляет о планах устроить террористические акты в отношении инфраструктуры России, что говорит о правильности решения начать спецоперацию. Об этом сказал 11 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Киевский режим в открытую говорит о своих агрессивных планах, террористических планах в отношении инфраструктуры РФ. Тем самым лишний раз демонстрирует свою сущность. Тем самым доказывает для нас абсолютную правильность принятых президентом решений о начале специальной военной операции», — отметил представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, 10 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский обнародовал новые планы по подготовке контрнаступления украинской армии. Одна из основных целей киевского режима — разрушение Крымского моста.

Он уточнил, что ВСУ также будут бить по российской инфраструктуре, которая «представляет собой военную цель», в том числе по аэродромам, с которых взлетают истребители и беспилотники для ударов по позициям киевской армии.

В свою очередь председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что слова Зеленского вызваны агонией и страхом. Также, по словам председателя, судя по развитию событий, становится очевидным, что киевский режим ответит за все уже совершённые преступления.

Вместе с тем 7 апреля руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что киевский режим не способен уничтожить Крымский мост, так как он хорошо защищён от атак.

Буданов добавил, что украинские власти надеются получить от Германии крылатые ракеты дальнего радиуса поражения Taurus.

Главред RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись, как высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают варианты удара по Крымскому мосту. Они обдумывали, возможно ли применить Taurus таким образом, чтобы Германия могла дистанцироваться от атаки и не стать стороной конфликта.

Британская газета The Guardian 3 апреля сообщила, что ГУР планирует снова атаковать Крымский мост в первой половине этого года. По информации журналистов, Буданов получил основную часть средств на проведение операции. Издание при этом заявило о сомнениях в успехе, так как Россия приняла масштабные меры, чтобы защитить мост.

Президент Владимир Путин 13 марта назвал фантазиями угрозы нанести удар про Крымскому мосту, которые делают, пытаясь напугать Россию. Глава государства также напомнил, что участие немецких военных в атаке на мост будет противоречить Конституции Германии.

На автомобильной части Крымского моста 8 октября 2022 года взорвался грузовой автомобиль, это привело к частичному обрушению автомобильных пролётов. В результате теракта погибли четыре человека. ФСБ установила, что к этому причастно ГУР Украины. Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк 26 июля 2023 года признал причастность Киева к теракту на Крымском мосту в октябре 2022 года.

Второй раз Крымский мост был атакован 17 июля 2023 года. Киев применил для этого морские дроны. В результате удара по мосту погибла ехавшая отдыхать в Крым семейная пара из Белгородской области.