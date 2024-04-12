Вашингтон, 12 апреля, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон обсуждал новый пакет помощи киевскому режиму с чиновниками из Белого дома, но никаких договорённостей достигнуто не было. Об этом 12 апреля сообщило агентство Associated Press со ссылкой на лидера республиканцев в Палате представителей Стива Скэлиса.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что Джонсон обсуждал новый пакет помощи, отличающийся от того, который одобрил Сенат. По словам Скэлиса, предложение спикера включало несколько требований республиканцев, настроенных против дальнейшей поддержки Киева.

«Никакого соглашения достигнуто не было. Очевидно, что оно должно быть одобрено не только Белым домом, но и членами палаты», — сказал Скэлис.

Как сообщает агентство, Джонсон в последнее время обсуждал вопрос помощи Киеву с экс-президентом США Дональдом Трампом, чтобы заручиться его поддержкой и не дать открыто выступить против.

Как передавало ИА Регнум, агентство Bloomberg со ссылкой на анонимных американских чиновников написало, что Белый дом и Пентагон не имеют плана Б для продолжения помощи Киеву, кроме 60 млрд долларов, которые заблокировали конгрессмены.

Помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер 10 апреля заявила на слушаниях в комитете по делам вооружённых сил палаты представителей, что Соединённые Штаты в ближайшие месяцы должны предоставить Украине военную помощь, иначе «инвестиции» двух предыдущих лет «не окупятся».

В конце марта конгрессмен от штата Теннесси Энди Оглс заявил, что Украина не получит никакой помощи, пока США не обеспечат безопасность своих границ. Он также сообщил, что на конгрессменов оказывают давление, чтобы продолжить поддерживать киевский режим.

Американский экономист Джеффри Сакс 3 апреля предупредил Киев, что новый пакет военной помощи США обернётся колоссальными потерями ВСУ и утратой Украиной контролируемой ею территории. Эксперт отметил, что Вооружённые силы России будут продвигаться до момента, пока киевский режим и его союзники не сядут за стол переговоров с Москвой.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что западные страны за неполные два года выделили на военную и финансовую поддержку Украины свыше $200 млрд. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь отмечал, что поставки оружия Украине не изменят ход спецоперации, а только затянут конфликт и увеличат страдания жителей Украины.