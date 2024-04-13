Киев, 13 апреля, 2024, 03:36 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский, высказываясь против объявления общей амнистии для дезертиров, рассказал о бегстве одного из подразделений, в результате которого украинцы попали в окружение. Многие из них погибли.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Историю с дезертирами Зеленский припомнил в беседе со студентами одного из вузов. Видео опубликовано на YouTube-канале его офиса.

Он пояснил, что «люди поговорили между собой и какой-то коллектив ушёл со своего места». Оставшихся окружили и убили, кого-то взяли в плен.

По словам Зеленского, «один человек» смог уговорить товарищей, запугать их, после чего подразделение отошло.

«Вопрос не в том, что они отошли, а в том, что погибло большое количество людей других», — добавил украинский лидер.

Впоследствии «этого человека» нашли. По мнению Зеленского, он должен отвечать по закону, «нельзя обобщенно всех амнистировать».

Как сообщало ИА Регнум, киевский режим ожидает скорый коллапс, даже принудительная мобилизация не поможет Украине избежать краха, считает аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос.

На практике Киев просто создает «мясорубки» и «превращает собственное население в пушечное мясо», добавил он. На Украине настолько отчаянная ситуация, что Киеву приходится вербовать женщин, пожилых и людей с серьёзными заболеваниями, отметил Лейрос.

Закон об ужесточении правил мобилизации на Украине приняла 11 апреля Верховная рада во втором чтении. Документ подразумевает ужесточение порядка проведения мобилизации, в том числе наказаний за уклонение. Кроме того, закон предполагает уточнение категорий лиц, подлежащих мобилизации.

Газета The New York Times написала, что Киев принятием закона о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет может уничтожить целое поколение молодых украинцев.