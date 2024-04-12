Вашингтон, 13 апреля, 2024, 00:12 — ИА Регнум. Действующая глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева избрана на второй пятилетний срок. Об этом сообщается на сайте департамента коммуникаций организации.

EU2016 NL Кристалина Георгиева

В опубликованном 12 апреля заявлении директора-распорядителя Георгиевой говорится, что она признательна за доверие и поддержку исполнительного совета фонда, представляющего 190 членов. Кристалина Георгиева также отметила, что для неё «большая честь продолжать руководить МВФ».

Второй срок начинается 1 октября 2024 года.

«Решение правления было принято консенсусом», — говорится в сообщении пресс-службы МВФ.

Болгарка Георгиева занимает пост главы МВФ с октября 2019 года. Всего в фонде более 3 тыс. сотрудников.

Георгиева имеет степень доктора экономических наук и магистра политической экономии и социологии в Университете национальной и мировой экономики в Болгарии, где она также преподавала с 1977 по 1991 год.

Как сообщало ИА Регнум, период выдвижения кандидатур на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда завершился единственным кандидатом на этот пост стала действующий руководитель МВФ Кристалина Георгиева, сообщили 4 апреля на сайте организации.

В МВФ 28 апреля 2023 года заявили, что экономика России оказалась более устойчивой к санкциям и торговым ограничениям, введёнными западными странами, чем изначально предполагалось.

Георгиева в марте 2022 года говорила, что России якобы угрожает дефолт из-за западных санкций, а ограничительные меры якобы должны загнать страну в рецессию. Подобные заявления главы МВФ доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский назвал демагогией. Он подчеркнул, что дефолт в любой стране возможен только по решению высшего руководства, добавив, что в России для этого нет никаких предпосылок.