Москва, 11 марта, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Заявление главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой о якобы возможном «дефолте России» является демагогией и отдает экономической шизофренией. Такое мнение 11 марта высказал доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский в своем телеграм-канале.

Krichevsky.ru Никита Кричевский

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Как отметил экономист, Георгиева, ранее обнулившая свою репутацию в скандале вокруг жульничества с рейтингом Doing Business, теперь предрекла России дефолт.

«Демагогия в том, что она добавила, «что не хочет спекулировать на тему того, насколько возможен дефолт в России», — написал в своем сообщении Кричевский, уточнив, что в данном случае глава МВФ не стала разъяснять свое голословное утверждение тем, что она не желает спекулировать на эту тему.

При этом он подчеркнул, что дефолт в любой стране возможен только по решению высшего ее руководства, и добавил, что в России для этого не никаких предпосылок, таких как большие внешние обязательства или недостаток валюты, и не предвидится в течение ближайшего времени.

«Выступление Георгиевой примечательно не только экономической шизофренией, но и этой фразой <…>: на наступление дефолта влияет, как долго будет продолжаться военная операция и, соответственно, действие антироссийских санкций», — также написал экономист.

Также он уточнил, что если раньше мировые лидеры впрямую не говорили, что санкции ненадолго, то глава МВФ сказала об этом прямо, и это, по мнению экономиста, указывает на уровень интеллекта Георгиевой.

«В этой связи поражает недальновидность нашей «гнилой интеллигенции» и таких же гнилых «капитанов бизнеса», своими псевдопацифистскими, лицемерными словами и действиями осложнивших себе жизнь на долгие годы», — заключил экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская компания Meta Platforms, владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, разрешила призывать к насилию в отношении российских военнослужащих.