Вашингтон, 28 апреля, 2023, 10:50 — ИА Регнум. Экономика России оказалась более устойчивой к санкциям и торговым ограничениям, введёнными западными странами, чем изначально предполагалось. Такое мнение содержится в региональном докладе Международного валютного фонда (МВФ), посвященном экономической ситуации в Европе и опубликованном 28 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

«Российская экономика оказалась более устойчивой к санкциям, чем изначально ожидали многие эксперты», — следует из документа.

Уточняется, что в третьем и четвёртом кварталах 2022 года российская экономика начала восстанавливаться, по итогам года спад составил 2,1%.

По прогнозам Фонда, в текущем году темпы роста ВВП России ожидаются на уровне 0,7%.

Тем не менее эксперты считают, что негативные последствия от санкций могут сказаться на российской экономике уже в текущем году. Основной причиной, по их мнению, станет «резкое» снижение налоговых поступлений в федеральный бюджет страны на фоне падения биржевых цен на ключевую экспортную продукцию — нефть и газ.

В МВФ также прогнозируют, что из-за санкций и ограниченного доступа к передовым технологиям к 2027 году в России сократятся показатели производства. Точные цифры в докладе не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что ситуация в мировой экономике характеризуется высокой неопределённостью и фрагментацией, а её восстановление остаётся труднодостижимым.

9 апреля директор-распорядитель МВФ заявила, что на фоне нынешних вызовов хрупкость системы мировой экономики может привести к финансовой нестабильности и замедлению роста экономики. При этом она отвергла предположения о возможности повторения глобального финансового кризиса 2008 года.