Вашингтон, 4 апреля, 2024, 19:59 — ИА Регнум. Период выдвижения кандидатур на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда завершился, единственным кандидатом на этот пост стала действующий руководитель МВФ Кристалина Георгиева, сообщили 4 апреля на сайте организации.

Владимир Астапкович /РИА Новости Кристалина Георгиева

«Срок подачи кандидатур на должность следующего директора-распорядителя завершился 3 апреля 2024 года. Выдвинута одна кандидатура, нынешний директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева», — сообщил МВФ.

Приём заявок начался 14 марта. Ожидается, что МВФ завершит процесс выбора нового главы фонда до конца 2024 года.

В 1993 году Георгиева начала работать во Всемирном банке. С 2000 по 2004 год заняла там пост руководителя отдела устойчивого развития. С 2004 по 2007 год была главой отдела по вопросам России, а в марте 2008 года стала вице-президентом Всемирного банка, отвечая за вопросы, связанные с устойчивым развитием. В октябре 2019 года она заняла должность главы МВФ. Как говорится на сайте международной финансовой организации, директор-распорядитель может занимать этот пост несколько сроков подряд.

В МВФ 28 апреля 2023 года заявили, что экономика России оказалась более устойчивой к санкциям и торговым ограничениям, введёнными западными странами, чем изначально предполагалось.

Георгиева в марте 2022 года заявила, что России якобы угрожает дефолт из-за западных санкций, а ограничительные меры якобы должны загнать страну в рецессию. Подобные заявления главы МВФ доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский назвал демагогией. Он подчеркнул, что дефолт в любой стране возможен только по решению высшего руководства, добавив, что в России для этого нет никаких предпосылок.