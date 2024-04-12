Москва, 12 апреля, 2024, 19:52 — ИА Регнум. Роскомнадзор заблокировал сетевое издание «Полит. Ру» за неоднократное размещение недостоверной общественно значимой информации, сообщил 12 апреля «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

Издание начало работу в 1998 году.

«За неоднократное размещение недостоверной общественно значимой информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ, доступ к указанному ресурсу ограничен на постоянной основе в порядке, предусмотренном ст. 15.3-2 закона N149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2024 года Роскомнадзор сообщил, что за время проведения выборов президента России выявил и удалил более 480 Telegram-каналов, которые распространяли фейки о террористических актах для запугивания избирателей.

Кроме того, были заблокированы более 12 тысяч материалов, направленных на срыв выборов, содержащих призывы к экстремистской и террористической деятельности, а также недостоверную информацию, связанную с выборами и спецоперацией.

Роскомнадзор с начала специальной военной операции заблокировал в Сети более 190 тыс. материалов, содержащих недостоверную информацию, заявил в сентябре 2023 года начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций ведомства Евгений Зайцев. Также за этот период в России ограничили доступ более чем к 31 тыс. материалов, содержавших призывы к проведению незаконных массовых акций протеста, отметил он.