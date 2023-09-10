Москва, 10 сентября, 2023, 22:29 — ИА Регнум. Роскомнадзор с начала специальной военной операции (СВО) заблокировал в Сети более 190 тыс. материалов, содержащих недостоверную информацию, заявил журналистам начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций ведомства Евгений Зайцев.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«После начала СВО внушительными цифрами характеризуется работа по борьбе с фейковой информацией — за аналогичный период ограничен доступ к более чем 192 тыс. материалов с заведомо недостоверными сведениями», — сказал он.

Также, по словам Зайцева, за этот период в России ограничили доступ более чем к 31 тыс. материалов, содержавших призывы к проведению незаконных массовых акций протеста.

Как сообщало ИА Регнум, 25 апреля 2022 года стало известно, что Роскомнадзор с начала СВО заблокировал более 85 тыс. материалов с фейковым контентом. 23 января 2023 года генеральный прокурор РФ Игорь Краснов проинформировал, что по итогам 2022 года Роскомнадзор заблокировал или удалил публикации со 125 тыс. интернет-страниц, распространявших недостоверную информацию о спецоперации.

Он отметил, что в прошлом году было зарегистрировано 187 преступлений, касающихся распространения фейков в Сети. 24 июля Роскомнадзор сообщил, что пока нет оснований для разблокировки в РФ социальной сети Twitter.

В ведомстве пояснили, что смена домена на x.com не является поводом для изменения статуса этого интернет-ресурса. Twitter был заблокирован на территории России 4 марта 2022 года после ограничения соцсетью доступа к российским СМИ и распространение ложной информации о спецоперации.