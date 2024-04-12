Директора центра образовательных платформ обвинили в хищении более 38 млн
Москва, 12 апреля, 2024, 17:49 — ИА Регнум. Директор центра образовательных платформ «Промсвязьбанка» Ярослав Демченко обвиняется в хищении более 38 млн рублей. Об этом 12 апреля сообщили в Тверском суде Москвы.
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В суде отметили, что Демченко обвиняется в хищении более 38 млн рублей по делу, связанному с созданием платформы «Горизонт» для Министерства просвещения РФ.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Демченко меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 мая 2024 года.
Как ранее сообщало ИА Регнум, 12 апреля Демченко задержан по делу о крупном мошенничестве. Он является подозреваемым в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).