Москва, 12 апреля, 2024, 17:49 — ИА Регнум. Директор центра образовательных платформ «Промсвязьбанка» Ярослав Демченко обвиняется в хищении более 38 млн рублей. Об этом 12 апреля сообщили в Тверском суде Москвы.

Кадр из видео

В суде отметили, что Демченко обвиняется в хищении более 38 млн рублей по делу, связанному с созданием платформы «Горизонт» для Министерства просвещения РФ.

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Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Демченко меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 мая 2024 года.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 12 апреля Демченко задержан по делу о крупном мошенничестве. Он является подозреваемым в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).