Москва, 12 апреля, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Директор центра образовательных платформ «Промсвязьбанка» Ярослав Демченко задержан по делу о крупном мошенничестве. Об этом 12 апреля сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации агентства, Демченко задержали в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Он является подозреваемым в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Отмечается, что следствие будет настаивать на избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.