Москва, 12 апреля, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин 12 апреля открыл новую детскую поликлинику на Лебедянской улице в районе Бирюлево Восточное на юге столицы.

Кадр из видео

«Сегодня открыли детскую поликлинику на Лебедянской улице в районе Бирюлёво Восточное», — написал мэр в Telegram-канале.

Он отметил, что в корпус, рассчитанный на 545 посещений в смену, переехало головное здание детской городской поликлиники №23, которая раньше находилась на улице Кошкина. Новое здание в полтора раза просторнее предыдущего.

«Здесь появились травмпункт, современная клинико-диагностическая лаборатория, отделения физиотерапии с кабинетами массажа и залом ЛФК, а также новейшее медицинское оборудование», — добавил Собянин.

Также для маломобильных пациентов создана безбарьерная среда, в том числе специальные лифты и санузлы. Для слабовидящих организованы навигация со шрифтом Брайля и голосовое сопровождение в лифтах, подчеркнул градоначальник.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3881386" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, 10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин открыл спортивный комплекс «Скиф» в столичном районе Гольяново после капитального ремонта. По словам градоначальника, скоро в районе будет открыт ещё один спорткомплекс. В ближайшее время будет завершено благоустройство прилегающей территории.

Глава городе также открыл обновленный универсальный спортзал «Дружба» в «Лужниках». Этот зал осенью 2024 года примет соревнования Всемирных игр дружбы.