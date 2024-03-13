Москва, 13 марта, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл универсальный спортивный зал «Дружба» в Лужниках после масштабной реконструкции. Этот зал осенью 2024 года примет соревнования в рамках Всемирных игр дружбы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лужники

«Исторический спортивный комплекс «Дружба», олимпийский комплекс, получил новую жизнь, новое дыхание, новое рождение после длительной и сложной реконструкции», — подчеркнул градоначальник. По его словам, тысячи спортсменов снова будут получать удовольствие от занятий в зале.

В пресс-службе московской мэрии напомнили, что спортивный зал «Дружба» был построен к Олимпиаде-80 в 1979 году. Во время Олимпийских игр в нем проходил турнир по волейболу среди женщин. Однако к концу 2010-х инфраструктура комплекса устарела, и именно поэтому было принято решение о реконструкции. Проект предусматривал полную замену «начинки» спортзала при сохранении внешнего облика «Дружбы».

В обновленном зале разместили большой центральный зал и три многофункциональных зала поменьше. Теперь в нем планируют проводить тренировки и турниры по волейболу, мини-футболу, баскетболу, художественной гимнастике, спортивным танцам, различным видам единоборств (карате, бокс, самбо, дзюдо) и другим видам спорта, а также культурно-развлекательные мероприятия.

Ранее в Москве достроили центр фигурного катания Этери Тутберидзе. По словам Сергея Собянина, в нем обустроили две ледовые арены, которые могут трансформироваться под хоккейные поля. Таким образом, это позволит проводить в центре соревнования как по фигурному катанию, так и матчи по хоккею. Кроме того, там оборудовали хореографические, акробатические, тренажерные залы и тренировочный зал с покрытием из искусственного льда.