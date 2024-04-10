Москва, 10 апреля, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл спортивный комплекс «Скиф» в столичном районе Гольяново после капитального ремонта. По словам градоначальника, скоро в районе будет открыт ещё один спорткомплекс.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Здесь хорошее благоустройство с прудами сделали, вообще благоустройство сделали. Лосиный остров забрали, так что будем заниматься им. Поликлиники сейчас реконструируем, две поликлиники реконструировали. Сделали Щёлковский вокзал железнодорожный, скоростной диаметр провели, реновацией занимаемся, проектируем метро, в конце года зайдем на стройку, большой объект, сложный», — отметил Собянин в ходе общения с жителями Гольяново.

В открывшемся комплексе «Скиф» есть два спортивных зала — универсальный с трибунами на 130 мест и тренажерный с кардио− и силовыми тренажерами. На его базе также организованы занятия по общей физподготовке и спортивным играм для участников программы «Московское долголетие».

Помимо этого, желающие смогут посещать в комплексе тренировки по самбо, каратэ, дзюдо, спортивной борьбе, фитнесу и ОФП с элементами единоборств. Также запланированы занятия по мини-футболу и баскетболу.

В ближайшее время будет завершено благоустройство прилегающей территории.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл обновленный универсальный спортзал «Дружба» в «Лужниках». Этот зал осенью 2024 года примет соревнования Всемирных игр дружбы.