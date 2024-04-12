Москва, 12 апреля, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Момент подрыва внедорожника бывшего подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова на Коровинском шоссе в Москве попал на видео, сообщает 12 апреля Telegram-канал «112».

Кадр из видео

На видеозаписи видно, как он подходит к машине, пытается её завести, и в этот момент происходит взрыв.

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Как передавало ИА Регнум, 12 апреля стало известно, что в Москве взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser, повредив два соседних автомобиля. Источник уточнил, что взрыв произошёл от неустановленного взрывного устройства.

Хозяином взорванного внедорожника оказался бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, который несколько лет назад перебрался в Россию, а до этого, по его словам, с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая информацию о ходе так называемой «антитеррористической операции» (вооружённой агрессии Киева против республик Донбасса).

Помощник Прозорова уточнил, что жизни экс-подполковника СБУ ничто не угрожает. Его госпитализировали с травмой ноги. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В феврале 2023 года сообщалось, что российские спецслужбы предотвратили покушение на Прозорова, который ранее провёл пресс-конференцию с разоблачением деятельности СБУ. В апреле 2023 года Прозоров заявил, что украинские спецслужбы для работы в России избрали тактику индивидуального террора.