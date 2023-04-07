Москва, 7 апреля, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Украинские спецслужбы для работы в России изберут тактику индивидуального террора. Этот метод стал уже своеобразным стилем для них. Такое мнение высказал бывший сотрудник СБУ, создатель центра расследований «Ukr Leaks» Василий Прозоров, комментируя для «МК» теракт в кафе в Санкт-Тепербурге, в котором был убит военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин).

Иван Шилов ИА REGNUM СБУ

«Украинские спецслужбы будут работать в ключе проведения грубых пропагандистских акций, громких убийств, диверсий», — приводит издание слова эксперта.

Как отметил Прозоров, спецслужбы Киева предпочитают одноразовые террористические акции работе, рассчитанной на длительный период. Поэтому в дальнейшем ими будет осуществляться вербовка «одноразовых» террористов-исполнителей».

Создавать в течение долгого времени полноценную агентурную сеть для классической разведывательной работы не в планах украинских спецслужб, считает Прозоров.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в одном из кафе в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, ранены были ещё более 40 человек. В Национальном антитеррористическом комитете назвали произошедшее терактом, который спланировали украинские спецслужбы с привлечением агентуры из Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По подозрению в совершении теракта задержана Дарья Трепова, которая принесла в кафе бюст военкора Татарского, начинённый взрывчаткой. Задержанная читала украинские Telegram-каналы и сошлась с неким активистом, после чего ей предложили перебраться в Киев, чтобы стать редактором одного из медиаресурсов. Её арестовали на два месяца и 7 апреля доставили в московский следственный изолятор «Лефортово».