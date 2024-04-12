Москва, 12 апреля, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва во внедорожнике на севере Москвы. Об этом говорится в Telegram-канале столичного СК.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«В связи с инцидентом, произошедшим на Коровинском шоссе в городе Москве, в результате которого поврежден автомобиль и пострадал его владелец, следственным управлением по Северному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело», — сказано в сообщении СК.

В ведомстве отметили, что сотрудники столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место взрыва. В ближайшее время будет проведён ряд экспертиз, включая медицинскую и взрывотехническую, уточнили следователи.

Как передавало ИА Регнум, на Коровинском шоссе взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser, повредив два соседних автомобиля. Водитель внедорожника пострадал. Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах уточнил, что взрыв произошёл от неустановленного взрывного устройства.

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По информации Telegram-канала «112», взрыв произошёл в момент, когда водитель пытался завести авто. Уточняется, что водителя взорвавшегося автомобиля госпитализировали с травмой ноги.

Кроме того, от взрыва повредились две стоявшие рядом машины.