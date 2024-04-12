Брюссель, 12 апреля, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Совет ЕС в пятницу окончательно утвердил директиву об уголовном наказании за попытки обхода санкций на уровне ЕС, принятую накануне Европарламентом, сообщается 12 апреля на сайте организации.

Leon Neal / Global Look Press

«Совет ЕС утвердил сегодня директиву, предусматривающую минимальные правила, применяемые на уровне ЕС, касающиеся нарушений или обхода санкций ЕС в государствах-членах. Некоторые действия теперь будут считаться уголовными преступлениями во всех государствах-членах», — сказано в документе.

В частности, под преступления подпадают нарушение запрета на поездки, реализации имущества, которое должно находиться под санкциями, осуществление запрещённых финансовых операций. Кроме того, за побуждение к нарушению санкций тоже может применяться уголовное наказание.

В документе уточняется, что директива вступит в силу на 20-й день после публикации в «Официальном журнале ЕС». У государств-членов будет 12 месяцев на включение положений директивы в национальное законодательство.

Как передавало ИА Регнум, 12 марта Европарламент (ЕП) одобрил закон о «криминализации» обхода санкций ЕС, который позволит по решению судов конфисковывать замороженные частные российские активы. В новом законе будут прописаны, в частности, все принимаемые ЕС санкции, а также даны определения их нарушения или обхода, которые попадут в разряд уголовных преступлений, и будут установлены наказания от штрафов вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

9 апреля первый замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявлял, что членам Евросоюза всё труднее даются переговоры на тему новых антироссийских санкций. Скорее всего, очередной пакет будет затрагивать лишь попытки противодействия российским мерам по преодолению санкционного давления, сказал он.

По итогам 2023 года экономика России, реальные доходы населения и инвестиции выросли, санкции не повлияли на РФ, заявлял министр финансов Антон Силуанов. Против России уже вводили несколько санкционных пакетов, но правительству главное проводить свою собственную, ответственную политику, это и делается, заявил глава Минфина.