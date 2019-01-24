Москва, 12 апреля, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Посла Франции в России Пьера Леви вызвали в МИД РФ из-за высказываний министра иностранных дел Франции Стефана Сежурне. Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства России.

Михаил Метцель/ТАСС Посол Франции в России Пьер Леви

В МИД отметили, что дипломату указали на неприемлемость высказываний министра об отсутствии интереса в разговоре с российской стороной.

«В связи с недавними высказываниями министра Европы и иностранных дел Франции С. Сежурне об отсутствии интереса с французской стороны разговаривать с российскими официальными лицами, поскольку публикуемые ими заявления якобы содержат ложные сведения, послу Франции было указано на неприемлемость подобного рода заявлений, не имеющих ничего общего с действительностью», — говорится в сообщении.

МИД подчеркнул, что подобные высказывания расцениваются как сознательное и продуманное действие Парижа с целью подорвать возможность любого диалога между двумя странами.

Как передавало ИА Регнум, посол России в Париже Алексей Мешков в начале апреля заявил, что неопределённость политики президента Франции Эмманюэля Макрона вынуждает Москву ждать худшего от этой страны.

Мешков отметил, что позицию Парижа трудно понять из-за непоследовательности и отсутствия красных линий в отношении Москвы. Посол усомнился, что Россия объявит войну Франции, если она отправит войска на Украину, но подчеркнул, что это нахождение французских войск на украинской территории создаст угрозу для них самих.

По словам главы российской дипмиссии, неопределённую позицию предпочитают занимать многие страны Запада. В качестве противоположного примера он привёл чёткую позицию президента России Владимира Путина, который неоднократно отвергал заявления, будто Москва планирует начать войну со странами НАТО.

Посол подчеркнул, что у России огромный ядерный потенциал, и Москва осознаёт, какая будет угроза для человечества, если дойдёт до ядерного конфликта. Он также напомнил, что Россия в конце 2021 года предлагала странам Североатлантического альянса заключить соглашения о европейской безопасности, но Запад их отклонил.