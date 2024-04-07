Париж, 7 апреля, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Неопределенность политики президента Франции Эмманюэля Макрона вынуждает Москву ждать худшего от этой страны, заявил посол России в Париже Алексей Мешков в интервью, опубликованном 7 апреля газетой Le Journal du Dimanche.

«Когда стратегическая неопределённость берёт верх, это означает, что противоположная сторона рассматривает худший из всех возможных сценариев», — сказал он.

Мешков отметил, что позицию Парижа трудно понять из-за непоследовательности и отсутствия красных линий в отношении Москвы. Посол усомнился, что Россия объявит войну Франции, если она отправит войска на Украину, но подчеркнул, что это нахождение французских войск на украинской территории создаст угрозу для них самих.

По словам главы российской дипмиссии, неопределённую позицию предпочитают занимать многие страны Запада. В качестве противоположного примера он привёл чёткую позицию президента России Владимира Путина, который неоднократно отвергал заявления, будто Москва планирует начать войну со странами НАТО.

Посол подчеркнул, что у России огромный ядерный потенциал, и Москва осознаёт, какая будет угроза для человечества, если дойдёт до ядерного конфликта. Он также напомнил, что Россия в конце 2021 года предлагала странам Североатлантического альянса заключить соглашения о европейской безопасности, но Запад их отклонил.

Как сообщало ИА Регнум, Макрон в начале года начал делать заявления о возможной отправке на Украину войск западными странами. Газета Le Monde 14 марта сообщила, что французский лидер на публичном мероприятии говорил о планах отправить войска в Одессу.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 19 марта заявил о получении информации о планах Франции отправить 2 тыс. военнослужащих на украинскую территорию. Он подчеркнул, что всех французских солдат там ждёт участь всех остальных завоевателей, приходивших в Русский мир.

Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет 7 апреля рекомендовал Макрону лично возглавить французские оккупационные войска, если тот решит отправить их на Украину. Россия готова преподать Франции урок истории, добавил он. Российский политик призвал французский народ вразумить власти, чтобы избежать кровопролития.