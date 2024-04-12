Мурманск, 12 апреля, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что его выписали из больницы после нападения.

РИА Новости / Павел Львов

«Наконец-то я дома. Врачи согласились выписать только под строжайшее обещание следовать всем рекомендациям и соблюдать все процедуры в режиме дневного стационара под наблюдением медработников», — написал он в Telegram-канале.

Чибис добавил, что постепенно идёт на поправку, обошлось без осложнений. Глава региона также выразил благодарность хирургам, анестезиологам-реаниматологам, медсестрам и всем остальным специалистам.

Как передавало ИА Регнум, покушение на Чибиса произошло вечером 4 апреля после встречи с жителями Апатитов в городском ДК. Он получил ранение в живот. Губернатора госпитализировали в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу, где успешно провели операцию. Вечером 5 апреля его доставили в областную больницу в Мурманске.

Подозреваемого в нападении задержали. Им оказался местный житель Александр Быданов. В суде он заявил, что готов принести извинения главе региона. При этом он заверил, что в момент преступления был трезв, но признался, что принимал лекарства, назначения которых не знает. Суд отправил Быданова под арест на два месяца.