Москва, 12 апреля, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Если Белоруссия вступит в войну с Украиной, это ничего не даст, так как украинская граница полностью заминирована и забетонирована, сообщил 12 апреля журналистам белорусский президент Александр Лукашенко.

Владимир Гердо / ТАСС

«Если сегодня Белоруссия вступит в войну с Украиной, это ничего не даст», — сказал он.

По словам белорусского лидера, заявления о необходимости вступления Белоруссии в украинский конфликт идут на пользу НАТО.

«Что касается, как у вас тут их называют, ура-патриотов в России, я должен сказать, что вот эти вот призывы «Беларусь — в войну» — это в пользу НАТО. Это они хотят и делают всё, чтобы нас втянуть в войну с Украиной», — сказал Лукашенко.

Как передавало ИА Регнум, Лукашенко в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным 11 апреля заявил, что если Минск может сыграть какую-то роль в мирном процессе по Украине, то всегда будет рядом с Россией. Президент Белоруссии также отметил, что поддерживает мирное урегулирование конфликта, от которого Россия никогда не отказывалась.

Ранее белорусский лидер отмечал, что заявления о том, что Россия якобы склоняет Белоруссию к участию в специальной военной операции, — это «глупость». Вовлечение Белоруссии в боевые действия на Украине не имеет смысла, поскольку численность её армии невелика, говорил Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

Единственный сценарий, при котором Белоруссия вступит в активные военные действия на Украине, — это переход белорусско-украинской границы частями ВСУ, добавил он. При этом глава Белоруссии подчеркнул, что если Польша, страны Прибалтики и Украина совершат агрессию против Минска, ответ будет мгновенным и всем тем, что есть в распоряжении Белоруссии.