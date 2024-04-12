Минск, 12 апреля, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Североатлантический альянс хочет втянуть Белоруссию в конфликт на Украине, заявил 12 апреля президент республики Александр Лукашенко.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

«Это (вступление Белоруссии в конфликт) они (НАТО) хотят и делают всё, чтобы нас втянуть в войну с Украиной», — заявил он на кадрах видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале Павла Зарубина.

Как передавало ИА Регнум, 20 февраля Лукашенко заявил, что возле границ России и Белоруссии скопились порядка 32 тыс. военнослужащих сил НАТО. Он назвал ситуацию в регионе неспокойной. Минск ожидает, что альянс продолжит наращивать активность и проводить политику расширения.

Позднее глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что военные зафиксировали в Балтийском и Средиземном морях скопление сил НАТО, имеющих на вооружении крылатые ракеты «Томагавк». Он напомнил, что дальность полёта этих ракет позволяет достать до любой точки белорусской территории.