Минск, 17 августа, 2023, 19:36 — ИА Регнум. Заявления о том, что Россия якобы склоняет Белоруссию к участию в специальной военной операции, — это «глупость», заявил белорусский лидер Александр Лукашенко 17 августа в интервью украинской журналистке Диане Панченко, размещенном на ее YouTube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Вовлечение Белоруссии в боевые действия на Украине не имеет смысла, поскольку численность её армии невелика, отметил Лукашенко.

«Глупость полная. Знаете почему? Потому что это ничего не даст. Дополнительно 70 000 войск ничего не дадут. У них (России. — Прим. ред.) хватает живой силы и техники. Поэтому вовлекать Беларусь… Что это даст? Вот вы мне скажите, что это даст, если мы начнем воевать против Украины? Ничего», — сказал Лукашенко.

Единственный сценарий, при котором Белоруссия вступит в активные военные действия на Украине, — это переход белорусско-украинской границы частями ВСУ, добавил Лукашенко. При этом он подчеркнул, что если Польша, страны Прибалтики и Украина совершат агрессию против Минска, ответ будет мгновенным и всем тем, что есть в распоряжении Белоруссии.

Лукашенко заметил, что у Белоруссии «кое-что есть» в военном плане.

«Удар будет неприемлемый», — подчеркнул белорусский президент.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ходе интервью белорусский лидер также заявил, что цели специальной военной операции России на Украине «уже в принципе выполнены», поскольку Киев, по мнению Лукашенко, уже не будет вести себя столь агрессивно, как прежде.

Также Лукашенко заявил, что прекращение военного конфликта возможно, но для этого необходимы переговоры, которые должны начаться без предварительных условий. Если власти Украины продолжат от этого отказываться, их государство может завершить своё существование, добавил президент Белоруссии.