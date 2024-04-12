Брянск, 12 апреля, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Украинский беспилотник самолётного типа уничтожен над Суземским районом Брянской области. Об этом глава региона Александр Богомаз сообщил 12 апреля в Telegram-канале.

MOD Russia/Global Look Press

Он отметил, что попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолётного типа пресекли российские силы ПВО. Пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные и экстренные службы.

В пресс-службе Минобороны России проинформировали, что около 13:00 мск над Брянской областью были уничтожены три украинских беспилотника.

Как сообщало ИА Регнум, накануне Богомаз заявил, что украинский беспилотник перехвачен над Брасовским районом Брянской области, разрушений не было. По данным Минобороны, 11 апреля с 14:00 до 15:00 дежурные средства ПВО перехватили один БПЛА над Брянской областью и ещё три — над Белгородской.