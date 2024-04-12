Омск, 12 апреля, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Подростка, по заказу рассылавшего сверстникам предложение о совершении терактов, выявили правоохранительные органы Омской области. Об этом сообщила 12 апреля официальный представитель управления ФСБ по региону Ирина Руснак.

Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Она отметила, что сообщения приходили несовершеннолетним на мобильные телефоны. В них подросток предлагал за крупное вознаграждение совершить теракты в общественных местах. Сам он также действовал за вознаграждение.

«За рассылку сообщений подростку было обещано неустановленным лицом денежное вознаграждение в размере 2,5 тыс. рублей за каждые десять сообщений», — рассказала ТАСС Руснак.

В ходе обыска у подростка изъяли компьютер и мобильный телефон. Возбуждено уголовное дело об умышленной рассылке заведомо ложных сообщений о готовящихся взрывах.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Новосибирске девочка-подросток ради развлечения предлагала другим устроить теракт в метро. Такие сообщения она рассылала через мессенджеры и соцсети. После общения с полицейскими она заверила, что больше так делать не будет.

В городе Чадан в Тыве в полицию доставили девятилетнюю школьницу, предложившую незнакомой женщине за деньги совершить теракт. Там девочка призналась, что написала сообщения «от скуки». После инцидента ребёнка поставили на профилактический учёт, в отношении матери составили административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию.