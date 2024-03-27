Новосибирск, 27 марта, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Девочка-подросток из Новосибирска призывала ради развлечения утроить террористический акт в метро. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Dmitry Golubovich/Global Look Press

«Сотрудниками ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ установлена несовершеннолетняя жительница города Новосибирска, распространяющая через мессенджеры и социальные сети ложные сведения. Установлено, что сообщения девушка распространяла с целью личного развлечения», — сообщили в ведомстве Atas.info.

Уточняется, что школьница извинилась за свой поступок и объяснила его тем, что якобы «пересмотрела всего в Telegram-канале». Также она заверила правоохранителей, что больше такого не повторится.

Как передавало ИА Регнум, террористический акт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошёл вечером 22 марта.

Первые сообщения о ЧП появились около 20:00. В это время в концертном зале ТРЦ должно было начаться выступление рок-группы «Пикник». Вместимость зала — 7500 мест. На концерте ожидался аншлаг.

Террористы сначала расстреляли охрану и посетителей на входе в здание «Крокус Сити Холла», а затем открыли огонь по собравшимся в концертном зале.

По последним данным Центра медицины катастроф, число пострадавших при теракте возросло до 360. Количество погибших выросло до 140 человек.