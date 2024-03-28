Кызыл, 28 марта, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Девятилетнюю школьницу из города Чадан в Тыве, предложившую незнакомой женщине за деньги совершить теракт, доставили в полицию. Об этом сообщили 28 марта в пресс-службе регионального управления МВД.

МВД по Республике Тыва

Девочку, призывавшую к совершению противоправных действий, привезли в отделение вместе с родителями. Во время опроса она призналась, что написала сообщения «от скуки».

Семья школьницы полная и благополучная. После инцидента ребёнка поставят на профилактический учёт. В отношении матери составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию, процессуальное решение будет принято по итогам проверки, добавили в полиции.

Из опубликованных фрагментов переписки следует, что девочка написала незнакомому абоненту сообщение с предложением «убить людей за 500 тыс. рублей». Абонентом оказалась женщина, номер которой сохранила в телефоне старшая сестра школьницы, на предложение она ответила отказом. Продолжая переписку, школьница заявила, что «нужны террористы», а не «защитнички». Тогда женщина написала, что обратится к правоохранителям. После этого девочка стала извиняться и попросила не делать этого.

Как сообщало ИА Регнум, в Новосибирске школьница ради развлечения призывала устроить теракт в метро. После того, как её задержали, она извинилась и заявила, что «пересмотрела всего в Telegram-канале». Девушка заверила правоохранителей, что больше такого не повторится.

Другая школьница, проживающая в Нижнем Новгороде, заявила в Сети, что благодаря теракту в Подмосковье не поедет в столицу и продолжит употреблять алкоголь. Её родителей привлекли к административной ответственности, с девочкой провели профилактическую беседу. Кроме того, старшеклассницу лишили грантов и именной стипендии, а также отчислили из школы искусств.