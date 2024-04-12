Москва, 12 апреля, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Временный поверенный в делах Италии в Москве Пьетро Сферра Карини прибыл в МИД России на рабочую встречу. Об этом 12 апреля сообщило «РИА Новости».

Алексей Майшев/РИА Новости

«Временный поверенный в делах Италии прибыл в МИД России на рабочую встречу», — сообщили в МИД.

Отмечается, что каких-либо подробностей в министерстве не привели.

Как передавало ИА Регнум, Карини прибыл в российский МИД. При этом ранее стало известно, что посол Италии в России Джорджо Стараче вскоре может завершить свою миссию в Москве и сейчас проходит одобрение кандидатуры его преемника во главе итальянского посольства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 31 января заявила, что никому не удастся разрушить прочный фундамент российско-итальянских отношений, несмотря на приостановку практически всех направлений взаимодействия двух государств. Она отметила, что отказ Рима от антироссийской политики и восстановление сотрудничества на основе взаимного уважения отвечало бы интересам обеих стран.