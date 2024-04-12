Москва, 12 апреля, 2024, 11:54 — ИА Регнум. Временный поверенный в делах Италии в России Пьетро Сферра Карини прибыл в российский МИД. Об этом 12 апреля сообщил ТАСС.

Vladimir Baranov/Global Look Press

Причины прибытия итальянского дипломата в министерство не уточняются.

Отмечается, что ранее стало известно, что посол Италии в России Джорджо Стараче вскоре завершит свою миссию в Москве и сейчас проходит одобрение кандидатуры его преемника во главе итальянского посольства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 12 апреля в МИД России вызвали посла Словении Дарью Бавдаж-Курет. Ей выражен решительный протест в связи с безосновательным лишением аккредитации сотрудника российского посольства в Любляне. Принято решение в ответ объявить персоной нон грата одного сотрудника словенской дипмиссии в Москве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 31 января заявила, что никому не удастся разрушить прочный фундамент российско-итальянских отношений, несмотря на приостановку практически всех направлений взаимодействия двух государств. Она отметила, что отказ Рима от антироссийской политики и восстановление сотрудничество на основе взаимного уважения отвечало бы интересам обоих государств.

После начала специальной военной операции на Украине Италия присоединилась к антироссийским санкциям. 5 апреля тогдашний итальянский премьер-министр Марио Драги заявил, что Италия полностью поддерживает санкционную политику ЕС в адрес России, включая антироссийские санкции.

В свою очередь новый премьер-министр страны Джорджа Мелони осенью 2022 года подтвердила намерение исполнять антироссийские санкции, несмотря на то что, по её словам, это трудно даётся Италии.