Москва, 12 апреля, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Вооружённые силы России ударили по расположению ВСУ около посёлка Радостный Сад под Николаевом. Об этом 12 апреля сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Николаевская область. Прилетало рядом с Радсадом. Прилетело удачно, засадили в располагу военных. По предварительным данным, более десятка погибших. Раненых вывозили на четырёх скорых», — приводит его слова «РИА Новости».

Посёлок Радостный Сад находится на противоположном берегу от областного центра Николаев на юге Украины.

Как передавало ИА Регнум, Лебедев сообщил, что Вооружённые силы России ударили по скоплению готовящихся к ротации украинских военных в посёлке Свесса Сумской области. Кроме того, были нанесены удары по городу Ворожба Сумской области, в результате чего ВСУ прекратили обстрел территории Курской области. Также авиационными бомбами ФАБ был нанесён удар по Сумской ТЭЦ.

Ранее 12 апреля Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по пригороду Староконстантинова в Хмельницкой области, где расположен военный аэродром. По информации подпольщиков, в этом районе есть также бомбовый склад, полигон, железобетонный и асфальтовый заводы, склады облпотребсоюза и электрическая подстанция.

Также Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по селу Циркуны под Харьковом, куда ВСУ перебросили военную технику. Прилёт был зафиксирован накануне в 22:50, звуки взрывов доносились со стороны Циркунов, северо-восточного пригорода Харькова.