Москва, 12 апреля, 2024, 10:33 — ИА Регнум. Вооружённые силы России ударили по скоплению готовящихся к ротации украинских военных в посёлке Свесса Сумской области. Об этом 12 апреля сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

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«Ночью прилетало в населённый пункт Свесса Сумской области, где находились готовые к ротации бандеровцы. Прилетело из ствольной артиллерии около 20 снарядов, ротировать стало некем. Выжившие разбежались по кустам и посадкам», — приводит его слова «РИА Новости».

Кроме того, по данным подполья, были нанесены удары по городу Ворожба Сумской области. В результате ВСУ прекратили обстрел территории Курской области.

Также Лебедев сообщил, что авиационными бомбами ФАБ был нанесён удар по Сумской ТЭЦ.

Как передавало ИА Регнум, ранее 12 апреля Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по пригороду Староконстантинова в Хмельницкой области, где расположен военный аэродром. По информации подпольщиков, в этом районе есть также бомбовый склад, полигон, железобетонный и асфальтовый заводы, склады облпотребсоюза и электрическая подстанция.

Также Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по селу Циркуны под Харьковом, куда ВСУ перебросили военную технику. Прилёт был зафиксирован накануне в 22:50, звуки взрывов доносились со стороны Циркунов, северо-восточного пригорода Харькова.

Кроме того, Вооружённые силы России ударили по электрической подстанции Северного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге. Он уточнил, что комбинат теперь стоит без электричества.