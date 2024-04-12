Харьков, Украина, 12 апреля, 2024, 08:41 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по селу Циркуны под Харьковом, куда ВСУ перебросили военную технику, сообщил 12 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Станислав Красильников/РИА Новости

Он уточнил, что единичный прилёт был зафиксирован накануне в 22:50, звуки взрывов доносились со стороны Циркунов, северо-восточного пригорода Харькова.

«По сообщениям сопротивления, именно в ту сторону передвигают военную технику, предназначенную для ЛБС, на белгородском направлении», — сказал Лебедев «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 11 апреля Лебедев заявил, что утром ВС России нанесли массированный удар по Харькову, больше 15 прилётов зафиксировали в самом Харькове и Чугуеве. Предположительно, ракетами были поражены объекты энергосистемы и предприятия, в частности ТЭЦ-3, завод «Турбоатом», завод Малышева, завод железобетонных конструкций.

Позже мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о повреждении питающей город теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и полном разрушении трансформаторной подстанции. Возникли перебои в работе метро.

Минобороны России проинформировало о нанесении массированного удара по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что удары по украинскому ТЭК — ответный шаг на попытки киевского режима нанести ущерб российским объектам газовой отрасли.