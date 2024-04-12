Хмельницкий, Украина, 12 апреля, 2024, 09:05 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по пригороду Староконстантинова в Хмельницкой области, где расположен военный аэродром. Об этом сообщил 12 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Валентин Капустин/РИА Новости

По информации подпольщиков, в этом районе есть также бомбовый склад, полигон, железобетонный и асфальтовый заводы, склады облпотребсоюза и электрическая подстанция. Аэродром готовят к принятию самолётов F-16. Там есть арочные укрытия типа 2А/13, предназначенные для защиты авиационной техники.

«По свидетельствам части адекватных местных жителей, прилёт был мощным в стороне Веснянки», — сказал Лебедев «РИА Новости».

Ранее в подполье сообщили об ударе российских военных по селу Циркуны под Харьковом, куда ВСУ перебросили военную технику.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 12 апреля в Хмельницкой области прозвучали взрывы. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу 12 апреля объявили в Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Хмельницкой и Черновицкой областях.