Москва, 12 апреля, 2024, 17:08 — ИА Регнум. Вопрос контроля за курьерами, которые безнаказанно нарушают правила дорожного движения, назрел уже давно. Об этом 12 апреля корреспонденту ИА Регнум руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль, комментируя введение в Москве единого стандарта работы курьеров.

Vladimir Baranov/Global Look Press

Он отметил, что необходимо вводить жёсткий контроль за деятельностью курьеров, работу которых можно легко отследить, так как они все работают по приложениям и идентифицированы, а их передвижение легко отследить по системе ГЛОНАСС.

«Помимо инструктажа, нужно вводить ответственность за нарушения, вплоть до запрета работать в этом направлении. Это должно контролироваться по единой базе, также должна быть кооперация с сотрудниками ГИБДД, информация должна выводиться на дистанционный пульт. Также нужно обязать операторов, на которых работают курьеры, отслеживать выполнение работ и штрафовать, если сотрудники нарушают правила. Тогда работодатели будут заинтересованы в том, чтобы их работники соблюдали правила дорожного движения», — отметил Крохмаль.

По его словам, также необходимо ввести систему контроля со стороны обычных граждан, чтобы любой человек мог сообщить о нарушении. Ведь зачастую курьеры на средствах индивидуальной мобильности расталкивают пешеходов, врезаются в толпу, и люди вынуждены отходить и пропускать их. Это недопустимо, потому что, с одной стороны, они нарушают правила, с другой стороны, они могут сами стать участниками ДТП. Данную ситуацию нужно решать комплексно, добавил эксперт.

Он напомнил, что с 15 мая в Москве вступят в силу требования к внешнему виду курьеров. Он отметил, что зачастую курьеры привозят заказы в грязных рюкзаках, а их одежда забрызгана грязью. Это негативно влияет на всю систему доставки фастфуда, поскольку блюда уже не воспринимаются заказчиками как вкусные. К тому же это и вопрос гигиены. У многих курьеров затёртые старые рюкзаки и костюмы. Поэтому контроль внешнего вида необходим, уточнил Крохмаль.

Также нужно ужесточить ответственность работодателей за униформу сотрудников и обязать их контролировать, чтобы они работали в чистой одежде. Необходимо организовывать специальные мойки для средств индивидуальной мобильности, чтобы и сами самокаты содержались в чистоте, добавил руководитель общественной системы.

По словам заместителя мэра столицы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова, в столице работают более 100 тыс. курьеров на велосипедах и самокатах, они выполняют до 500 тыс. заказов в сутки. Благодаря тому, что курьеры доставляют товары на дом, снижается число поездок на личных авто, заторов в городе становится меньше, пояснил он.

По информации Департамента транспорта Москвы, запуск регулирования будет осуществляться в три этапа. С 15 мая 2024 года вступят требования, предъявляемые к внешнему виду курьеров, с 1 октября 2024 года обязательным станет наличие на транспорте и сумке курьера номерных знаков, а на одежде и сумке — светоотражающих элементов. С 1 мая 2025 года вступят требования к транспорту курьера.

Как передавало ИА Регнум, в Москве начали устанавливать индивидуальные номера на доступные для аренды электросамокаты. Таблички с комбинациями из букв и цифр установлены как спереди, так и сзади электросамокатов.

В Москве за первые девять месяцев 2023 года произошло 665 ДТП с участием так называемых «средств индивидуальной мобильности», более чем в 95% случаев это были электросамокаты. В авариях пострадали 700 человек, двое из них погибли. В прошлом году за аналогичный период зафиксировано 161 такое ДТП. Специалисты называют основными причинами взрывного роста отсутствие должного контроля за данной сферой.