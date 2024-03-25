Москва, 25 марта, 2024, 20:56 — ИА Регнум. В Москве начали устанавливать индивидуальные номера на доступные для аренды электросамокаты. Об этом 25 марта сообщает корреспондент ИА Регнум.

ИА Регнум

Таблички с комбинациями из букв и цифр установлены как спереди, так и сзади электросамокатов.

Руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль полагает, что данное нововведение является не особо эффективным решением.

«Это, мягко говоря, не очень эффективное решение. Самокаты имеют нечитаемые на большой скорости номера. Я считаю, что нужно не знаки устанавливать, а снабдить каждый электросамокат специальным чипом, который будет привязан к приложению. Когда человек регистрируется в приложении, путь его движения будет отображаться в системе. Это позволит отслеживать путь пользователя в реальном времени и автоматически выявлять нарушителей дорожного движения. К данному вопросу нужно подходить комплексно», — отметил эксперт.

ИА Регнум

Кроме того, Крохмаль предложил обязать владельцев частных элекросамокатов регистрировать свои средства индивидуальной мобильности на портале «Госуслуг» и получить чип для электросамокатов, привязанный к номеру телефона. Он также предложил перенять опыт Китая, где уже решили эту проблему.

Как передавало ИА Регнум, в Москве за первые девять месяцев 2023 года произошло 665 ДТП с участием так называемых «средств индивидуальной мобильности», более чем в 95% случаев это были электросамокаты. В авариях пострадали 700 человек, двое из них погибли.

В прошлом году за аналогичный период зафиксировано 161 такое ДТП. Специалисты называют основными причинами взрывного роста отсутствие должного контроля за данной сферой. Электросамокаты доступны, в том числе для подростков, принудительное ограничение скорости отсутствует, контроль за несовершеннолетними при использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ) не осуществляется.

Отмечается, что ещё одной немаловажной причиной роста числа аварий с электросамокатами является отсутствие культуры их использования. Так, более 90% водителей электросамокатов не спешиваются при пересечении дороги по пешеходному переходу. На четверть больше произошло аварий, когда сталкиваются два или более СИМ.

В 2023 году электросамокаты, гироскутеры, сигвеи и моноколеса получили статус средств индивидуальной мобильности, закрепленный в Правилах дорожного движения. Были прописаны правила их использования: предельная допустимая скорость — не более 25 км/ч, регулировка движения специальными дорожными знаками. Постановление правительства, которым внесены эти изменения в ПДД, вступило в силу 1 марта 2023 года.

В прошлом году в Москве были введены 50 новых медленных зон, на которых самокаты сервисов автоматически замедляются до 5–15 км/ч. Однако эксперты сходятся во мнении, что серьёзно это ситуацию не изменит и для «самокатчиков» необходимо создавать инфраструктуру, тотально убирая СИМы с пешеходных дорожек.

В Госдуме рассматривается законопроект об обязательной регистрации средств индивидуальной мобильности на портале «Госуслуг». В октябре 2023 года правительство РФ утвердило «дорожную карту» «мероприятий, направленных на дополнительное нормативно-правовое регулирование развития СИМ и обеспечение дорожного движения при их использовании». Также планируется принять закон о наказании за управление средствами индивидуальной мобильности в состоянии алкогольного опьянения.

Минтранс России и АО «ГЛОНАСС» начали тестирование Федеральной навигационно-информационной системы (ФНИС). Проект станет новым типовым облачным решением на единой цифровой платформе ГОСТЕХ и будет бесплатным для всех регионов России. ФНИС представляет собой государственную цифровую платформу мониторинга различных видов транспорта. Частью ФНИС также станет сервис мониторинга электронных средств индивидуальной мобильности с возможностью установления медленных зон. Любой регион страны сможет с помощью такого решения устанавливать безопасные скоростные режимы и снижать аварийность с участием электросамокатов.